Еврокомиссия рассчитывает добиться от членов Европейского союза решения по самозапрету закупать у России все виды газа после 2027 года. Об этом заявил в понедельник, 20 октября, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Как подчеркнул чиновник, Брюссель надеется на соответствующее решение 20 октября, по итогам встречи в Люксембурге министров иностранных дел государств — членов Евросоюза.

Пресловутый запрет, принятие которого "затянулось слишком надолго", должен затрагивать все разновидности газа, в том числе сжиженный природный газ (СПГ), заявил Йоргенсен. Он уточнил, что принять соответствующее решение члены ЕС могут квалифицированным большинством — единогласного решения не требуется, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что власти Венгрии согласились не требовать внесения исключений в следующий, 19-й по счету, пакет санкций Евросоюза против России. Речь шла как раз о продвигаемом Еврокомиссией положении про полный запрет импорта российского газа с января 2027 года.

При этом президент России Владимир Путин указывал, что потери Европы из-за отказа от российского газа составляют почти полтора триллиона евро. Мир столкнулся "с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит".