Собянин рассказал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года

Более 280 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов построят в Москву в ближайшие три года. По словам Сергея Собянина, все это станет частью масштабного развития транспортной системы столицы.

Среди основных объектов мэр назвал мост через Москву-реку в районе парка "Фили", участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от улицы Поляны до Симферопольского шоссе и реконструкцию Рублевского шоссе и строительство моста через Москву-реку.

Полный список объектов доступен на сайте mos.ru.