Каллас пожаловалась на предстоящий "неприятный" визит Путина в Будапешт

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что считает неприятным факт предстоящего приезда президента России Владимира Путина в Венгрию — там запланирована его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что Владимир Путин прибудет в столицу одной из стран Евросоюза, Каллас пожаловалась, что ей "неприятно" будет видеть, что "человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну".

При этом глава евродипломатии заявила, что было бы хорошо тогда провести в Будапеште и встречу президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В конечном счете, по ее словам, важен итоговый результат, сообщает Reuters.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Евросоюз и "агрессивное западноевропейское сообщество" начали выдавать "какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы". По словам чиновницы, в Брюсселе хотят сорвать любые мирные устремления.

Между тем западные СМИ пишут, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет болезненным ударом для Евросоюза. Глава венгерского кабмина Виктор Орбан получит преимущества перед своими оппонентами в ЕС — это особенно важно на фоне попыток ряда европейских политиков снизить влияние премьера Венгрии.