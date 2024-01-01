Фигуристка Александра Трусова рассекретила фото венчания: "Еще раз "да"... навсегда"

На днях фигуристка Александра Трусова обвенчалась со своим мужем, спортсменом Макаром Игнатовым. Об этом она сообщила в своем официальном телеграм-канале. Спортсменка продемонстрировала свидетельство. А чуть позднее она опубликовала фотографии с венчания. На снимках видно, как Александра и Макар держат свечи, как на их пальца священнослужитель надевает кольца.

"Еще раз "да"... навсегда", - коротко написала Александра Трусова.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Более того, примерно в этот же отрезок времени фигуристы крестили сына Михаила. Об этом радостном событии спортсменка также оповестила многочисленных поклонников.

Напомним, в начале августа фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов впервые стали родителями.

Отметим, что роман фигуристов развивался стремительно. О том, что между Сашей и Макаром не только дружба стало известно в начале 2024 года, а уже в июле спортсмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Тянуть со свадьбой не стали и поженились в следующем же месяце.