Mash: у актера Анатолия Лобоцкого обнаружили злокачественную опухоль

Известный актер Анатолий Лобоцкий обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в груди. Врачи обнаружили у популярного артиста быстрораспространяющуюся опухоль, передает Mash.

Еще в начале прошлого года актеру удалили часть легкого из-за периферического рака, но болезнь поразила и другие органы. Сейчас Анатолий Лобоцкий проходит курс лечения и продолжает оставаться под наблюдением специалистов.

Отметим, что Анатолий Лобоцкий считается одним из самых востребованных артистов. Несмотря на тяжелую болезнь, актер продолжает работать. В ближайшее время должны выйти два новых фильма с его участием — "Чудо-доктор" и "Ночные кошки".

Кстати, мало кто знает, что Анатолий Лобоцкий - супруг знаменитой актрисы Юлии Рутберг.