КГБ Беларуси объяснил, зачем стремится наладить диалог Лукашенко с Зеленским

Для урегулирования конфликта на Украине важно продолжать поиски консенсуса. Такое заявление сделал в воскресенье, 19 октября, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель.

Как подчеркнул Тертель в интервью телеканалу "Первый информационный", белорусский лидер Александр Лукашенко "работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе", причем "мы нашли баланс интересов сторон в этой очень и очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации".

Глава белорусского КГБ подтвердил, что в направлении налаживания диалога между Лукашенко и главой киевского режима "работа тоже ведется". При этом Тертель отметил, что многое зависит и от украинской стороны, ведь "путем тихих, спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить эту ситуацию".

Ранее президент Беларуси называл Зеленского главной проблемой в урегулировании украинского кризиса. Лукашенко заявил, что предводитель киевского режима может принять решение только под сильным давлением, однако "действовать надо срочно".

При этом Лукашенко отмахнулся от выпада Зеленского, который назвал президентов России и Беларуси стариками. Белорусский политик отметил, что Зеленский — "коллега, которого своим сыном считал" — заявил, что "старики" мы тут с Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим".