Полезно знать: Нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья"

Забота о здоровье – дело передовых решений. Благодаря им врачи ставят точные диагнозы, используют инновационные препараты и методы.

Технологический суверенитет в этой сфере жизненно важен – чтобы снабжение оборудованием, лекарствами и медицинскими изделиями не зависело от импортных поставок.

Планируется, что через пять лет при поддержке национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" в нашей стране будут выпускать более тысячи препаратов – то есть подавляющее большинство стратегически важных лекарств. А доля российских медицинских изделий на рынке достигнет сорока процентов.

Ещё одна задача – развитие медицинской науки. Студентам – будущим Пироговым и Боткиным – обеспечат практику в лучших лабораториях и на профильных предприятиях.

А в распоряжении учёных и практикующих медиков будут обновлённые клинические базы, где можно проводить фундаментальные и прикладные исследования любого уровня.

Всё, чтобы российских разработок стало больше, и они были доступны каждому.