МИД России опроверг слова Трампа о торговле нефтью с Индией

Поставки российской нефти в Индию по-прежнему продолжаются. Об этом рассказал в понедельник, 20 октября, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Дипломата попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что Индия больше не станет приобретать нефть у России под угрозой огромных таможенных пошлин со стороны Соединенных Штатов.

Руденко отметил, что "все продолжается", но в подробности вдаваться не стал, сообщает ТАСС.

При этом Трамп, которого цитирует Reuters, утверждал, что "разговаривал с премьер-министром Индии Моди, и он сказал, что не собирается заниматься российской нефтью".

Президент России Владимир Путин указывал, что Соединенные Штаты продолжают покупать уран у России, хотя в то же время требуют от других государств отказаться от российских энергоносителей. По данным главы государства, по итогам года совокупные затраты американской стороны на российский уран превысят миллиард долларов.