Собянин дал старт проходке на строительстве южного участка Троицкой линии метро

Громкий сигнал обозначает начало работ. Шестиметровый щит "Ольга" приступил к проходке левого тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки". Это второй этап строительства Троицкой линии метро.

"На Троицкой линии метро уже проложено достаточно много новых линий. Построено 11 станций - от "ЗИЛа" до "Коммунарки". И сегодня мы приступаем к завершающему этапу строительства Троицкой линии метро - от Коммунарки до самого Троицка. Предстоит проложить десятки километров тоннелей, построить шесть станций, обустроить транспортно-пересадочные узлы. И все это вместе ввести в 2029 году. Новая Москва получит центральную ось транспортного каркаса, который будет обеспечивать его надежное развитие на десятки лет вперед", - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Инженерам придется непросто, ведь часть пути будет проходить через насыщенные пески и суглинки, небольшую реку, инженерные коммуникации и Старокалужское шоссе. Но у железобетонной "Ольги" большой опыт в метрострое. С ее участием уже пройдены тоннели на Некрасовской, Большой кольцевой линиях и первом этапе Троицкой.

"Мы стартуем из достаточно стесненных условий. Габариты котлована не позволили нам собрать тоннелепроходческий комплекс в полном объеме. Будем выполнять монтаж машины по ходу следования", - указал Дмитрий Нелюбин, заместитель генерального директора развития строительных технологий.

Вокруг самого котлована сейчас только леса и поля, но с появлением подземки рядом быстро вырастут новые ЖК, школы и спорткомплексы. Троицкая линия сделает удобнее жизнь для двух миллионов москвичей и будет основой транспортного каркаса Новой Москвы. Она станет одним из самых протяженных радиусов столичной подземки и самым большим за МКАД - всего 43 километра и 17 станций.

"Новый участок включает в себя шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". У жителей Новой Москвы будет быстрее доступ к центральной части города, также разгрузится Сокольническая, Калужско-Рижская линии, и общая дорожная ситуация в Новой Москве станет проще", - заявил Александр Калюжный, директор-проектор АО "Мосинжпроект".

По словам Сергея Собянина, вместе со строительством Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий южный участок Троицкой линии является приоритетным объектом московской программы метростроения до 2030 года. В общей сложности в ближайшие пять лет правительство Москвы планирует ввести в эксплуатацию порядка 30 новых станций.