Более 40 процентов столичных старшеклассников выбрали предпрофессиональное образование. Об этом рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

В этом году число школьников, которые решили сосредоточиться на определённом направлении, увеличилось на три тысячи человек. Самые популярные направления - инженерное, предпринимательское и IT.

В минувшем году около половины выпускников предпрофиля набрали на госэкзамене более 220 баллов по трем предметам. А каждый третий стобалльник - выпускник именно предпрофильного класса. Сегодня они открыты более чем в 70 процентах школ столицы.