Российские ученые придумали технологию саморемонта дорог

Как все инновации в материаловедении, уникальные гранулы, предназначенные для ремонта автодорог, появляются на свет в научной лаборатории. Превращение раствора в гранулы идет с помощью синтеза. Процесс монотонный. Требует внимательности, времени и всего трех компонентов: "Смешивается альгинат натрия, который является одним из продуктов получения капсул, приготавливается раствор. В этот раствор добавляется восстанавливающий агент - в нашем случае это полимер. Формируется эмульсия".

Из нее получаются отдельные капсулы диаметром всего 1 миллиметр, внутри заполненные полимером. Их добавляют в уже готовую асфальтобетонную смесь. С этого момента дорожное покрытие получает практически вечную жизнь.

Команда ученых под руководством Сергея Иноземцева на протяжении нескольких лет искала идеальный рецепт. Нашла, доказала эффективность и опробовала. Принцип работы похож на двухкомпонентный клей.

"Мы в капсулы размещаем полимер. Это первый компонент клея. Второй компонент мы растворяем в битуме. И они начинают работать в тот момент, когда капсулы разрушаются. Два компонента встречаются, начинается процесс полимеризации. Тем самым обеспечивая склеивание полости трещины", - рассказывает сам Сергей Иноземцев, автор разработки, кандидат технических наук, доцент кафедры строительного материаловедения НИУ МГСУ.

Асфальтобетон - это верхний слой дорожной конструкции, который воспринимает нагрузку от транспорта. Если трафик активный, климат жаркий, холодный и с перманентными осадками - асфальтобетон будет трескаться. Пока дорожное покрытие цело, гранулы находятся в "спящем" состоянии. В момент появления трещин срабатывает заложенная функция самовосстановления. Ремонт происходит без участия человека - трещины на дороге затягиваются сами.

"Мы старались действовать таким образом, чтобы технология производства асфальтобетона с этими капсулами никаким образом не изменялась, не усложнялась. Результат нашей апробации это подтвердили", - продолжает Иноземцев.

Первый экспериментальный участок, на котором применена технология, уже есть. Дорожное покрытие на активном перекрестке, по которому часто ездят грузовики, находится недалеко от Казани. После того, как отрезок пути заасфальтировали, ученые перешли к следующей стадии эксперимента: наблюдению за материалом в условиях климатической зимы.