Мини-футбол, хоккей, баскетбол - и все это в одном месте. В Москве приступили к строительству круглогодичных спортивных площадок.

11 объектов нового формата планируют открыть уже к этой зиме. Помимо спортивных сооружений, будут установлены и модульные помещения. В которых расположатся прокат инвентаря и зоны отдыха. Функционал площадок нового поколения будет меняться вместе с сезоном. Что позволит москвичам тренироваться регулярно.

"Зимой это будет каток, на котором можно не только кататься на коньках, но и проводить хоккейные матчи. А летом это будет площадка на усмотрение местных жителей: баскетбол, мини-футбол, другие виды спорта", - рассказал Евгений Адамов, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы.