Задержан посредник мошенников, выманивавших деньги у дочери хормейстера Турецкого

В Москве задержали посредника телефонных мошенников, которые выманивали крупную сумму денег у дочери знаменитого хормейстера Михаила Турецкого.

Эммануэль на протяжении двух дней общалась со злоумышленниками, которые представились сотрудниками государственных органов. И угрожали ей уголовным преследованием за якобы финансирование террористов.

Девушку запугали. И убедили отдать аферистам почти полтора миллиона рублей и 15 тысяч долларов. Следователи задержали посредника мошенников. Им оказался житель Новосибирской области. Он рассказал полиции о том, что передал деньги сообщнику. Сейчас следователи продолжают собирать воедино все звенья преступной цепочки. А курьеру грозит лишение свободы сроком до 10 лет.