Отравление готовой едой в Бурятии: приостановлена работа цеха, заведено дело

На допросе у следователя - заведующая производственным цехом готовой пищевой продукции предприятия "Восток". Правоохранители уверены: именно по ее вине сейчас в больнице 55 человек, 34 из которых – дети. Один пациент в реанимации. Всего за медицинской помощью обратились 89 жителей Улан-Удэ. Следствие считает, что причиной стали некачественные готовые блюда, которые продавали в местной сети супермаркетов.

Кто-то съел шаурму, кто-то гамбургер. Но последствия одинаковые. У 11-ти пациентов подтвердили диагноз - сальмонеллез. Это острое инфекционное заболевание, которое развивается за несколько часов после приема пищи.

Сейчас вся продукция предприятия "Восток" - а это почти шесть с половиной тонн - изъята с полок магазинов. В производственном цехе компании работают следователи и эксперты. По распоряжению минздрава республики в больнице развернули дополнительные койки.

"У нас на такие ситуации разработан определенный план. Выходят на работу врачи-лаборанты для того, чтобы как можно скорее расшифровать возбудителя", - сообщила Елена Сильченко, заместитель главного врача по лечебной работе Республиканской клинической инфекционной больницы.

Пищевое предприятие "Восток" временно закрыто. Первичные проверки уже выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований: несоблюдение температурного режима, нарушение сроков хранения и отсутствие должного контроля за качеством продукции. Ежедневно здесь производили более двух сотен наименований блюд - две с половиной тонны готовой еды, которая сразу поступала в торговые точки города.