Мутко рассказал Путину о выходе "Дом.РФ" на IPO

Владимир Путин принял в Кремле Виталия Мутко. Глава компании "Дом.РФ" доложил президенту о планах выхода госкорпорации на IPO.

С инициативой публичной продажи акций выступил в начале года сам глава государства. За последние 18 лет "Дом.РФ" станет первой подобной компанией российского финансового рынка после Сбербанка. Это позволит привлечь серьезные инвестиции, которые пойдут на реализацию масштабных проектов в области строительства жилья и городской инфраструктуры.

Мутко: Последние пять лет мы очень активно развиваемся, активы компании выросли в пять раз. Мы сейчас практически стали рыночной компанией. Рассчитываем, что после выхода на IPO и когда мы станем публичной компанией, мы сохраним свое основное направление – это развитие жилищной сферы, это поддержка граждан. Профинансируем около миллиона квадратных метров жилья – около 15 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия.

Путин: Но не только жилье, это и инфраструктура тоже.

Мутко: Конечно. Мы инвестируем деньги в развитие инфраструктуры субъектов Российской Федерации.