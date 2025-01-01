Совет Евросоюза утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Это произошло в понедельник, 20 октября, во время встречи глав МИД государств — членов ЕС в Люксембурге.

Наряду с этим утвержден запрет с 1 января 2026 года на транзит российского газа через Евросоюз в другие страны. При этом с указанной даты станет обязательным требование подтверждать происхождение газа перед его импортом.

При этом Совет Евросоюза хочет установить опцию по приостановлению запрета на импорт российского газа в случае возникновения проблем с поставками, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин, говоря о том, что европейские страны под политическим давлением отказались от покупки энергоносителей у России, напомнил про последствия для Европы: падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, экономики в целом.

Источники отмечали, что Европейский союз, несмотря на собственную санкционную политику, за первые восемь месяцев 2025 года импортировал российские энергоносители на сумму свыше 11 миллиардов евро. При этом семь из 27 стран Евросоюза даже нарастили импорт российских энергоносителей.