Кремль рассказал о контактах c США по "Томагавкам"

Между Москвой и Вашингтоном идут контакты на экспертном уровне по вопросу возможных поставок американских ракет Tomahawk киевскому режиму. Об этом рассказал в понедельник, 20 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, соответствующие контакты ведутся и на рабочем уровне, где есть возможность "обмениваться позициями". Однако "на этот счет не может быть каких-то официальных уведомлений".

Также Песков подчеркнул неизменность позиции Москвы по мирному плану президента США Дональда Трампа — он настаивает на остановке войск России и Украины на нынешней линии соприкосновения для начала переговоров.

Москва продолжит общение с Вашингтоном по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа, цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщала, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Киеву — даже по такой схеме Зеленский не получит "Томагавки".