Луппиан сделала заявление об уходе Боярского

Сегодня, 20 октября, в Сети распространилась информация о том, что якобы прославленный артист Михаил Боярский решил завершить театральную карьеру. Журналисты связались с его супругой Ларисой Луппиан, чтобы она прокомментировала эти данные.

Жена Михаила Боярского рассказала, что актер не собирается покидать театр. Наоборот, у него много работы.

"Никуда он не уходит. Сейчас он посещает репетиции и готовится к двум спектаклям — "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман". Это все слухи и вранье", - заявила Лариса Луппиан телеграм-каналу "Хватит слухов!".

Ранее Михаил Боярский переживал проблемы со здоровьем. Летом артист попал в больницу в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что после стентирования артерии на ноге у прославленного актера возникли проблемы, которые потребовали врачебного вмешательства.