В России стартует акция "Культурный марафон 2025: классическая литература глазами детей"

Министерство культуры Российской Федерации совместно с компанией "Яндекс" и сервисом "Яндекс Книги" запускают всероссийскую акцию "Культурный марафон 2025: классическая литература глазами детей". Проект направлен на популяризацию чтения и поможет школьникам по-новому взглянуть на великие произведения русской и мировой литературы.

Акция проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников". В этом году марафон состоится уже в шестой раз и продлится с 15 октября по 15 ноября.

Классика часто кажется ученикам устаревшей, сложной и далекой от современной жизни. "Культурный марафон" поможет иначе взглянуть на классическую литературу, раскроет ее главные смыслы и ценности легко и увлекательно.

В программу марафона включены видеоролики от известных литературоведов, преподавателей и блогеров: Антона Скулачева, Михаила Свердлова, Анастасии Першиной, Константина Поливанова и Кати Баевой. Спикеры расскажут, как читать классику вдумчиво, находить в ней скрытые смыслы и понимать ее в контексте сегодняшнего дня.

Кроме того, учащиеся с 1 по 11 класс смогут принять участие в творческом конкурсе — создать дизайн уникальной обложки своей любимой книги. Соревнование пройдет в двух номинациях: "Классное чтение" и "Внеклассное чтение". Специально для этого проекта дизайнеры компании "Яндекс" создали короткие, увлекательные и познавательные видео мастер-классы про то, как можно креативно подойти к созданию своей обложки.

10 лучших обложек в номинации "Классное чтение" украсят электронные книги сервиса "Яндекс Книги", а их авторы получат приглашение в Москву – на экскурсию по офису Яндекса и встречу

с ведущими специалистами компании.

Подать заявку на участие и посмотреть видеолекции можно будет на сайте "Культурного Марафона" (доступ откроется 15 октября 2025 года).

Победители в номинации "Внеклассное чтение" станут обладателями специальных призов

от компании "Яндекс".

Проект "Культура для школьников" реализуется Министерством культуры и Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.