Искавших семью Усольцевых волонтеров попросили молчать

Вокруг исчезновения семьи Усольцевых в сибирской тайге появляется все больше догадок, домыслов и версий. Накануне стало известно, что волонтеры нашли в районе исчезновения туристов останки. Правда, оказалось, что это останки диких животных.

Там же занятые в поисках волонтеры нашли следы диких животных. Местные охотники полагают, что их могли привлечь тела Усольцевых, если они все же погибли.

Сейчас рассматривается несколько версий исчезновения семьи: от нападения животных до убийства браконьерами или сектантами. Старший сын Усольцевых Даниил Баталов не теряет надежду. По его мнению, родные могли сбиться с тропы в поисках пожилой собаки, которую они зачем-то взяли с собой и которая могла погнаться за кем-то.

Некоторые допускают и версию об инсценировки пропажи. Якобы семья могла сбежать за границу, хотя близкие в это не верят. Ранее появились слухи, что к поиску Усольцевых подключилась ФСБ, которая даже вроде как их нашла. Эту версию поспешили опровергнуть.

Как рассказал "Аргументам и фактам" один из волонтеров, на месте исчезновения работали только Следственный комитет и МЧС. Никаких других силовиков там не было. По словам мужчины, спустя две недели любителей попросили покинуть зону поисков. При этом, утверждают добровольцы, перед отъездом волонтеры и сотрудники МЧС подписали документ о неразглашении данных. С чем это связано, поисковики сказать не смогли.

Однако в Следственном комитете информацию о том, что с участников поисков семьи Усольцевых требовали подписки о неразглашении назвали фейком, пишет ТАСС.

28 сентября Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной и пожилой собакой породы корги отправились в поход в тайгу недалеко от поселка Кутурчин Красноярского края. С тех пор семью никто не видел, нет даже следов, указывающих на случившееся с туристами.