Борющаяся с раком Маргарита Симоньян: "Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом"

В начале осени Маргарита Симоньян сообщила, что у нее онкология. Она перенесла операцию. А теперь журналистка рассказала, что начинает курс химиотерапии. Как она будет себя чувствовать и сможет ли вести соцсети и вернуться в эфир, пока неизвестно. Маргарита поблагодарила всех за поддержку и добрые слова и попросила не писать ей, что все будет хорошо. "Потому что все будет так, как угодно Господу", - объяснила Симоньян в своем официальном телеграм-канале.

"Не устаю благодарить тех, кто молится и желает добра нашей семье. А тем, кто глумится и желает зла, - тоже желаю добра. Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом", - сообщила журналистка.

Ранее друг Симоньян, ведущий программы "Своя правда" на НТВ и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, высказал мнение, что Маргарита заболела из-за переживаний по мужу.

"Вначале он заболел. А потом ушел... Конечно, она переживает это все очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это всё нервы. Никаких сомнений в этом нет", - утверждал Бабаян.

Напомним, режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. Он умер больнице после того, как впал в кому. Телеведущему было всего 59 лет.