В районе пропажи семьи Усольцевых обнаружили останки

В Красноярском крае продолжаются поиски бесследно пропавшей семьи Усольцевых. Сейчас в районе ЧП работают только небольшие поисковые группы и волонтеры.

Между тем, сама история обрастает все большими открытиями, догадками и версиями. Как рассказали волонтеры, им удалось обнаружить в районе поисков множество следов и останков диких животных.

"Видели сотни следов диких зверей, и самих зверей, причем не всегда живых", – рассказал один из участников поисков изданию "Аргументы и факты".

По мнению охотника Василия Федюнина, тела Усольцевых, если предположить, что они все же погибли, а не сбежали за границу, могли привлечь внимание диких зверей. Он отметил, что в этих краях в последние годы значительно увечилась популяция медведей и волков, а случаи, когда люди замерзали зимой, уже происходили.

"Весной нашли то, что можно назвать останками: элементы одежды, части костей", - сказал Федюнин.

28 сентября Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной и пожилой собакой породы корги отправились в поход в тайгу недалеко от поселка Кутурчин. С тех пор семью никто не видел, нет даже следов, указывающих на случившееся с туристами.

Рассматривается несколько версий произошедшего: нападение животных, убийство браконьерами или сектантами, а также бегство из страны. Сын Усольцевых, не участвовавший в походе, считает, что родители и сестра могли заблудиться, когда погнались за собакой — пес и раньше вел себя непослушно, мог убежать и не реагировал на команды.