Противоречивые заявления из Киева не способствуют мирному урегулированию, а лишь затрудняют процесс. Об этом рассказал в понедельник, 20 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, позиция России и российского лидера Владимира Путина по мирному урегулированию последовательна и хорошо известна.

Что касается слухов о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп якобы обсудили по телефону вывод украинских войск из Донбасса в обмен на некие территориальные уступки, Песков подчеркнул, что "всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали", сообщает ТАСС.

Ранее президент Русского географического общества Сергей Шойгу напомнил, что Донбасс и Новороссия для России — не новые регионы, как принято их называть в обиходе, а "старые наши регионы, которые исторически наши" и "они все так или иначе связаны с нашей историей".

При этом бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что с течением времени глава киевского режима Владимир Зеленский стал лояльнее относиться к идее возможного отказа от территориальных претензий на Крым, Донбасс и Новороссию.