Кремль объяснил, почему встречу Путина и Трампа проведут в Будапеште

Пока нет никакой детализации будущего российско-американского саммита в Будапеште. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подготовку встречи лидеров России и США, запланированную в венгерской столице.

Говоря о причинах выбора Будапешта в качестве места проведения саммита, Песков напомнил, что у российского президента Владимира Путина сложились "весьма конструктивные отношения" с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном. В то же время у президента США Дональда Трампа "с Орбаном достаточно теплые отношения".

На саммите в Будапеште российская сторона рассчитывает продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования и обсудить двусторонние отношения с США, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Евросоюз и "агрессивное западноевропейское сообщество" начали выдавать "какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы". По словам чиновницы, в Брюсселе хотят сорвать любые мирные устремления.

При этом заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин призвал не возлагать чрезмерных надежд на американского лидера. Парламентарий отметил, что "Трамп не может заканчивать войну просто потому, что для Америки это шикарный, идеальный бизнес".