У метро "Бабушкинская" поймали попугая

У метро "Бабушкинская" ловят попугаев: местные жители начали видеть экзотических птиц во дворах. И это не наваждение.

Первого попугая заметили в конце августа, сейчас заявок уже шесть. Служба отлова выезжала на место быстро, но безрезультатно. Пришлось ставить ловушку, в которой разложили любимые лакомства: бананы, гранат, виноград. Долго ждали, но вольные птицы не появлялись. Вероятно, уже одичали и отвыкли от роскошных яств. Наконец одну удалось заманить и посадить в клетку.

Два больших александрийских попугая улетели от хозяина еще летом, сменив квартиру на свободные помойки и дворы. Еще и с воробьями подружились. Однако никакая дружба на спасет неженок от наступающих холодов. И если такая экзотика встретилась на пути, важно сообщить в службы спасения.