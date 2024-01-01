Следком завел дело о хищении у Минобороны 500 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения 500 миллионов рублей у Министерства обороны при исполнении государственного контракта на поставку оборудования для трубопроводной системы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 октября.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в отношении бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по ЮВО", генерального директора ООО "ПП "Интерарм", а также сотрудников ООО "Нэст".

Указанные лица устроили поставку оборудования, не соответствующего условиям госконтракта и, благодаря этому, похитили более 500 миллионов рублей, уточняет ТАСС.

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что современное потребительское общество, которое "живет под девизом "бери от жизни всё", является одной из причин столь широкого распространения коррупции. Из-за такого "мировоззренческого вывиха" обесценивается "честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала".

В ноябре 2024 года сообщалось, что выявлено хищение имущественного комплекса Министерства обороны России в Москве стоимостью 700 миллионов рублей. В преступлении обвинили начальника управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего принадлежащего Минобороны ОАО "Строительное управление Московского региона" Алексея Асташкина и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова.