Государственной думе предложат ввести ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Об этом рассказала в понедельник, 20 октября, депутат Госдумы Ирина Яровая.

Группа парламентариев внесла на рассмотрение законопроект, направленный на синхронизацию подходов к уголовно-правовому противодействию диверсионно-террористической деятельности.

Как сообщает РИА Новости, указанные поправки подразумевают отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности. При этом возрастную планку ответственности за диверсионные преступления предлагается понизить до 14 лет.

Наряду с этим авторы законопроекта предлагают запретить назначение условного наказания за участие в диверсионном сообществе, а руководители террористических организаций должны будут нести ответственность за все преступления, совершенные этими организациями, сообщает ТАСС.

Ранее российские спецслужбы предупреждали, что представители киевского режима не снижают активности по поиску потенциальных исполнителей терактов и диверсий среди россиян. При этом враг ориентирован преимущественно на пожилых граждан, а также на подростков и радикально настроенную молодежь.

Поджоги релейных шкафов на железной дороге, которые отвечают за управление движением поездов — одно из самых распространенных заданий украинских кураторов для завербованных подростков. Им обещают деньги и отправку за границу, но в действительности ничего, кроме сломанной жизни и длительных сроков, исполнители преступлений не получают.