Любимая невестка Елизаветы II готова раскрыть страшные тайны дворца, чтобы спасти свою собственную шкуру

В королевской семье разгорелся грандиозный скандал. Младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю еще несколько лет назад обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании. Теперь оказалось, что в деле замешана и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Выяснилось, что Сара написала письмо обвиняемому в педофилии Джеффри Эпштейну. В своем послании герцогиня называла финансиста "верным и щедрым другом". При этом публично Фергюсон в то время отреклась от дружбы с Эпштейной, поддержав сторону обвинения.

Дворец тут же принял решение отстранить Фергюсон от всех семейных мероприятий. Представители герцогини уверяют, что письмо было написано из страха, мол, Сара опасалась, что Эпштейн подаст на нее в суд за клевету, поэтому была вынуждена принести ему извинения. Однако Карлу III такое оправдание показалось неубедительным. Инсайдеры уверяют, что во дворце разразился скандал. Король заявил, что Сару и принца Эндрю не ждут на Рождество в Сандрингеме. Они отстранены от участия в службе.

Более того, принц Эндрю добровольно отказался от использования титула герцога Йоркского и лишится членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании. Эндрю сохранит лишь титул принца, который принадлежит ему как сыну королевы Елизаветы II.

Сара Фергюсон же может потерять все источники дохода и остаться в нищете. "Ее карьера в качестве детского автора, похоже, закончена — как можно воспринимать как наставника для детей, того, кто запятнал себя дружбой с педофилом? Другие коммерческие возможности Сара так же скорей всего потеряет из-за скандала", — уверяет источник Daily Mail.

Однако у любимой невестки покойной королевы есть козырь в рукаве. Сара знает многое о жизни во дворце, Карл III вряд ли захочет, чтобы эта информация всплыла, так что возможно, дети герцогов Йоркских принцессы Евгения и Беатрис получат от короля большие роли при дворце, это поможет им содержать родителей.

"Ферги скажет все, что угодно, чтобы спасти свою собственную шкуру, но ее судьба тесно связана с судьбой ее бывшего мужа", — отмечает Daily Mail.

В свою очередь королевский биограф Эндрю Лоуни предсказывает, что будет больше откровений об отношениях Эндрю с пострадавшей девушкой Вирджинией Джуффре. "Это только начало для семьи Йоркских", — заявил эксперт.