В МИД раскрыли послание Москвы Трампу

Главное послание Москвы американцам сегодня заключается в следующем: встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки работы по урегулированию конфликта на Украине. Это должна донести Москва до Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что альтернативного пути у Москвы и Вашингтона нет. Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Россия и США во всех дальнейших усилиях по урегулированию конфликта должны опираться на позиции, сформулированные лидерами двух стран во время прошедшего саммита.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября. По его итогам была анонсирована двусторонняя встреча лидеров в Будапеште. Власти Венгрии уже заявили об активной подготовке к саммиту, передает РИА Новости.