Брюссель решил навредить простым европейцам

Евросоюз планирует принять на этой неделе 19-й пакет санкций против России, заявила глава внешнеполитической службы объединения Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Она дала понять, что это не последние рестрикции в отношении нашей страны. Правда, все предыдущие усилия европейских политиков нанести существенный ущерб российской экономике не достигали цели. Зато они сильно ударили по населению и промышленности стран ЕС. Но Брюссель не намерен останавливаться в деле нанесения ущерба. Следующий этап - отказ от недорогих российских углеводородов.

Подробнее – в репортаже