Представители киевского режима в ходе недавнего визита в США потерпели крах не только в попытках выпросить у американской стороны ракеты Tomahawk, но и в намерениях подписать ряд соглашений в различных областях взаимодействия.

Как пишет Politico, Киев рассчитывал, что "будут подготовлены серьезные документы, включая ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме".

Однако уехать из США представителям киевского режима пришлось ни с чем: за неделю общения не было достигнуто никаких конкретных договоренностей, а "огромная делегация украинских министров и чиновников" провалила свою работу.

Ранее сообщалось, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты встретился с американскими оборонными подрядчиками, в том числе с производителем крылатых ракет Tomahawk. Как заявил Зеленский в своих соцсетях, он обсуждал с визави возможные пути сотрудничества.

После встречи с президентом США Зеленский объявил, что Киев и Вашингтон готовят контракт на закупку 25 систем противовоздушной обороны Patriot за счет российских активов. По утверждению главы киевского режима, "Украина стоит в общей очереди на получение" систем Patriot, но "Белый дом может изменить порядок поставок".