Москвичу грозит 10 лет лишения свободы за найденные на улице 1,6 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнего мужчину, который присвоил найденные на улице деньги — в перерасчете на российскую валюту сумма составила 1,6 миллиона рублей.

Как рассказали в понедельник, 20 октября, в Министерстве внутренних дел России, настоящий владелец этих средств выронил пакет с иностранной валютой на Новослободской улице. Пропажу мужчина обнаружил лишь дома. К тому времени пакет исчез — пришлось обратиться за помощью к полицейским.

Впоследствии выяснилось, что некий прохожий обнаружил оказавшийся на тротуаре пакет и решил забрать находку себе. К тому времени, как мужчину разыскали полицейские, он успел истратить деньги.

Возбуждено уголовное дело о краже, задержанный может получить до десяти лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Российское законодательство запрещает присваивать себе найденное чужое имущество или деньги. О том, как следует поступить при обнаружении потерянных вещей, говорится в статье 227 Гражданского кодекса России "Находка".

В последнее время участились случаи, когда граждане находят в общественных местах бесхозные банковские карты. Эксперты Роскачества рассказали, что предпринимать в подобных ситуациях.