Полиция перекрыла легализовавший 3 тысячи иностранцев канал незаконной миграции

Полиция задержала пять человек, организовавших канал незаконной миграции. Сорудники кадрового агентства и строительной организации незаконно легализовали на территории Российской Федерации более трех тысяч иностранных граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники фиктивно трудоустраивали иностранцев в подконтрольных фирмах-однодневках. Компании были зарегистрированы на подставное лицо по поддельным документам. А фактически приезжие работали в строительной компании.

Среди задержанных - трое предполагаемых организаторов преступной схемы. Также задержаны их сообщники, готовившие документы, и иностранец, выступавший в качестве номинального директора в фирмах. По решению суда двое фигурантов арестованы, трое находятся под домашним арестом.