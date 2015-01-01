Максим Аверин всю жизнь любит только одну женщину: "Связаны невидимыми нитями"

В конце ноября Максиму Аверину исполнится 50 лет, а он все еще завидный холостяк, от которого сходят с ума многие россиянки. Но, по словам артиста, в его жизни была любимая женщина, которая даже после смерти занимает практически все его сердце.

Максим родился в семье художника-декоратора с "Мосфильма", отец будущей звезды Виктор всю жизнь грезил о карьере артиста, но не сложилось. А Аверин-младший дебютировал в кино в шесть лет. Однажды папа просто взял мальчика с собой в Махачкалу на съемки фильма "Похождения графа Невзорова". А когда для эпизода понадобился ребенок, предложил попробовать Максима. Так маленькая роль позволила младшему Аверину проявить свое природное обаяние на экране. Три года спустя Максим стал играть в Театре миниатюр: в спектакле "Бранденбургские ворота" ему доверили одну из ведущих ролей.

В 16 лет актер столкнулся с личной трагедией. Его родители решили развестись. Подростковые выкрутасы так и посыпались из Максима. Крутой нрав будущая звезда демонстрировала при любом удобном случае. Как-то раз Максим наотрез отказался писать контрольную по математике, так как не видел смысла тратить свое время на точные науки, ведь со своим будущим он уже давно определился.

Но попытка поступить во ВГИК провалилась из-за нежелания Аверина показывать членам приемной комиссии свои зубы. Тогда он просто напомнил присутствующим, что не является лошадью. Не увенчалось успехом и его стремление стать студентом "Щепки". В итоге поступил в Щукинское училище, но только со второго раза.

Карьера Максима Аверина пошла в гору, когда Константин Райкин предложил актеру стать частью труппы театра "Сатирикон". В 2015 году артист перешел в Московский академический театр Сатиры, а с 2023 года выступает на сцене Ленкома.

Параллельно с театром Аверин много снимается в кино и сериалах. Его полноценным дебютом стала роль негодяя в картине "Любовь зла", после чего артиста прозвали "российским Джимом Керри". Однако сердца россиянок Максим завоевал после выхода на экраны сериалов — "Глухарь" и "Склифосовский".

Хоть от поклонниц у Максима нет отбоя, артист остается холостяком. Долгое время ходили слухи о романе Аверина с Анной Якуниной, ради которой он, по его же собственным словам, готов "совершать поступки". И все же единственная женщина в сердце Максима — это его мама. Актер с восхищением вспоминает ее смелый поступок — врачи запретили Галине Авериной иметь детей, но она все равно "с улыбкой родила двух прекрасных сыновей".

"Я действительно мамин сын. Мы с ней связаны невидимыми нитями. Совершенно уникальная женщина. Мамочка у меня сильная, самостоятельная, эмоциональная и прекрасная! Представляете, женщина, которая родилась с одним легким, но курила долго как паровоз (курение вредит вашему здоровью - прим.ред.)", — без стеснения признался однажды Аверин.

Галина Аверина скончалась в апреле 2017 года. В роковой день артист был на съемках сериала "Склифосовский". В перерыве, когда переставляли камеру, Аверин позвонил отчиму и услышал, что мамы нет. Она любила жизнь, об этом были ее последние слова.

"Мамины последние слова: "Пожить бы…" Жизнелюбие у меня от нее... Она всегда была очень нездорова, но не могла себе представить, что существует с ограничениями, не любит, не живет. Она не поддавалась болезни, она боролась со смертью", — поделился Максим.