Очередной, 19-й пакет антироссийских санкций не согласован. Главы МИД государств - членов Евросоюза не достигли соглашения. Обсуждение отложили, дискуссия по теме пройдет на саммите ЕС 23-24 октября.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи руководителей европейских внешнеполитических ведомств в Люксембурге. Она признала, что достичь консенсуса не удалось, передает ТАСС.

Ранее Каллас выразила недовольство возможным визитом президента России Владимира Путина в Венгрию, где запланирована его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Эти заявления демонстрируют ее полнейшую профнепригодность, считает ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, Кая Каллас - позор Европы.