Предупреждение президента США Дональда Трампа надо бы принять всерьез. Такой совет дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому член финской партии "Альянс свободы" Арманд Мема.

Как написал Мема в соцсети X, Трамп знает, о чем говорит. У американского лидера есть четкое представление о том, как все может обернуться в случае провала мирных переговоров. Шоу окончено, резюмировал финский политик.

Детали разговора Трампа и Зеленского в Белом доме раскрыло ранее агентство Reuters. Президент США, по данным источников, предупредил украинского лидера, что Украина замерзнет и будет уничтожена, если Киев не заключит сделку с Москвой.