Зеленскому объявили об окончании шоу

Предупреждение президента США Дональда Трампа надо бы принять всерьез. Такой совет дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому член финской партии "Альянс свободы" Арманд Мема.

Как написал Мема в соцсети X, Трамп знает, о чем говорит. У американского лидера есть четкое представление о том, как все может обернуться в случае провала мирных переговоров. Шоу окончено, резюмировал финский политик.

Детали разговора Трампа и Зеленского в Белом доме раскрыло ранее агентство Reuters. Президент США, по данным источников, предупредил украинского лидера, что Украина замерзнет и будет уничтожена, если Киев не заключит сделку с Москвой.