"Он болеет": продюсер раскрыл для чего Хазанов срочно ищет деньги и распродает квартиры

Геннадий Хазанов, по слухам, продал пять объектов недвижимости в Москве и области. По самым скромным подсчетам, актер получил за свои дома и квартиры около 706 миллионов рублей.

Также появилась информация, что его супруга Злата Эльбаум также продала несколько квартир. Совокупная сумма сделки может превышать 250 миллионов рублей.

Жить, судя по всему, Хазанов планирует в скромной однушке площадью 39 квадратных метров на улице Люсиновской, в районе Замоскворечье. Единственная оставшаяся в собственности артиста квартира оценивается примерно в 21 миллион рублей.

После обнародования этой информации поползли слухи, что артист планирует уехать из страны. При этом сам Хазанов все отрицает.

Высказался о происходящим с артистом продюсер Сергей Дворцов. Он назвал причину, по которой художественный руководитель Московского театра эстрады срочно ищет деньги.

"Я знаю, что у него не все в порядке со здоровьем. Он болеет. На лечение нужны деньги. У него финансовая составляющая сейчас хромает. Он мало где появляется, его никуда не приглашают. Корпоративы не ведет, на ТВ не зовут. Он не востребован, его кормит только театр, а для реабилитации этого недостаточно", — заявил Дворцов "Абзацу".