Путин вспомнил курьезный случай на праздновании дня рождения Михалкова

Владимира Путина на одном из дней рождения Никиты Михалкова облили вином. Президент России рассказал о курьезном случае в документальном фильме телеканала "Россия", посвященном юбилею режиссера.

Как вспомнил российский лидер, красным вином его облили один из друзей Михалкова. Провинившийся, по словам Путина, очень извинялся, обещал вообще бросить пить. Однако президенту известно, что он свое слово не сдержал: друг режиссера продолжает употреблять – но, как отметил глава государства, в рамках разумного.

Путин подчеркнул, что его искренние дружеские отношения с Михалковым обладают особой внутренней динамикой. Автор культовых советских картин, обладатель премии "Оскар" 21 октября отметит свой восьмидесятый день рождения. Фильм с воспоминаниями президента вышел в преддверии юбилея.