Лавров созвонился с госсекретарем США Рубио

В понедельник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает наше внешнеполитическое ведомство.

Там отметили, что конструктивно обсуждались возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Напомним, тогда лидеры договорились о встрече в Будапеште.