Группа боевиков ВСУ разбита под Часов Яром. Засаду устроили бойцы бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса.

Украинские подразделения проводили ротацию в одном месте в одно и то же время. ВС России организовали засаду на пути следования украинских войск. Боевиков атаковали дронами, сбрасывающими боевые снаряды.

По данным РИА Новости, дроны атаковали украинских боевиков ночью. А с наступлением дня по этому участку был нанесен новый удар. Ранее российские ударные дроны взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ, рядом с населенным пунктом Таврийское на запорожском направлении.