Вскрылась чудовищная подлость Аллы Пугачевой: "Ты же перед Богом обещала!"

Аллу Пугачеву поймали на чудовищной лжи. Примадонна и бровью не повела, выдавая свои выдумки за правду.

Исполнительница хита "Миллион алых роз" в интервью иноагенту Екатерине Гордеевой заявила, что сделала одолжение родителям Филиппа Киркорова, когда вышла за него замуж. Мол, брак с самого начала был фиктивным и не принес Примадонне никакой выгоды, зато хорошо продвинул Филиппа, сделав его звездой российской эстрады. Певица отметила, что дала бывшему "все", в то время как он не мог ей дать ничего.

Слова артистки задели продюсера Леонида Дзюника. В то время он как раз работал с Киркоровым и видел, что происходило в семье знаменитостей. Музыкальный деятель пристыдил Пугачеву, мол, она врет, ведь жила на деньги Филиппа и ни в чем себе не отказывала.

"Он пахарь, он работяга. Он двигался вперед, ему это нужно. Он по-другому не представлял своей жизни. А Пугачевой нужен был кто-то, кто будет зарабатывать бабло, а она будет жить на эти деньги", — отметил Леонид Дзюник в эфире программы "Новые русские сенсации".

По словам бывшего директора Филиппа, Примадонна любила ходить по казино, пока ее муж мотался по городам, зарабатывая деньги. Пугачева не стеснялась транжирить семейный бюджет.

Но больше всего продюсера возмутило, что Алла Борисовна нарушила данное в церкви обещание быть с Киркоровым навсегда, связавшись с Максимом Галкиным (признан иноагентом на территории России).

"Все происходило на моих глазах. И когда она говорит, что мне Киркоров ничего не дал, ну, Алла Борисовна, нельзя же так подло врать. Ведь вы же были венчаны, ты же перед Богом обещала быть с Филиппом и умереть с ним в один день. А что ж получается теперь?" — обратился к Пугачевой Дзюник.