Киев пожаловался на российские реактивные авиабомбы

Российские новейшие корректируемые авиабомбы способны преодолевать расстояние более 200 километров. Москва запустила их серийное производство, утверждает замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Как передает в Telegram издание "РБК-Украина", бомбы обладают высокой помехоустойчивостью к украинским системам противовоздушной обороны. По словам Скибицкого, российские войска уже нанесли серию ударов по нескольким целям с использованием новейшей авиабомбы.

Как стало известно ранее, ВС России использовали новейшие реактивные авиабомбы для ударов по Полтаве. Кроме того, ВС России во время ночной атаки нанесли удар по порту в Одессе.