В России увеличили размер субсидий на поддержку высокотехнологичных производств

Правительство выделит более 9 миллиардов рублей на создание морского парома на Дальнем Востоке и на строительство аварийно-спасательных судов ледового класса. Об этом сегодня сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Кабмин также увеличил предельный размер субсидирования льготных кредитов на поддержку высокотехнологичных производств - с 600 миллионов до трех с половиной миллиардов рублей ежегодно. Премьер-министр подчеркнул - это необходимо для решения задачи по укреплению промышленного суверенитета и запуска производства продукции, которую пока не изготавливали в России.
"На ведущих отечественных предприятиях сейчас готовятся значимые инициативы в этой сфере. В том числе – по изготовлению компонентов и комплектующих для авиационной, космической, автомобильной отраслей, а также оборудования в секторе экологического машиностроения", - отметил Мишустин.