В России увеличили размер субсидий на поддержку высокотехнологичных производств

Правительство выделит более 9 миллиардов рублей на создание морского парома на Дальнем Востоке и на строительство аварийно-спасательных судов ледового класса. Об этом сегодня сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Кабмин также увеличил предельный размер субсидирования льготных кредитов на поддержку высокотехнологичных производств - с 600 миллионов до трех с половиной миллиардов рублей ежегодно. Премьер-министр подчеркнул - это необходимо для решения задачи по укреплению промышленного суверенитета и запуска производства продукции, которую пока не изготавливали в России.