Трибунал Международной федерации бобслея признал незаконным отстранение россиян

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение организации относительно запрета на участие российских спортсменов в турнирах.

Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв. По его словам, фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на предстоящую зимнюю Олимпиаду.

Россия также опротестовала аналогичный запрет Международной федерации санного спорта. А во вторник вопрос о допуске к соревнованиям наших атлетов рассмотрит Международная федерация лыжного спорта.