Россияне увидят самую яркую комету года

Жители России этой ночью могут наблюдать редкое космическое событие - к Земле летит самая яркая комета года. Небесное тело под именем C/2025 A6 Lemmon сияет на расстоянии 89 миллионов километров.

Комету можно увидеть с помощью бинокля или любительского телескопа. Самые эффектные кадры сделают жители регионов, расположенных выше 50-й параллели северной широты. Там, по мнению астрономов, складываются самые благоприятные условия для фотоохоты.

Ловить гостью из далекого космоса советуют у созвездия гончих псов. На ночном небосклоне она будет путать следы - будет опускаться, а ближе к утру подниматься. Причем, комета ранее уже бывала в наших краях. Правда, последний раз она пролетала рядом с Землёй в 8-м веке нашей эры.