43-летняя туристка Полина Захарова пропала в уральских горах без еды и снаряжения: отказалась идти за гидом

Во время восхождения группы туристов на гору Большой Иремель пропала 43-летняя Полина Захарова. 18 октября женщина отказалась идти за гидом, больше ее никто не видел.

Как рассказала сестра туристки, Полина осознано приняла решение не идти за группой, так как считала себя опытной альпинисткой и много раз была на Южном Урале. Полина планировала полюбоваться красотами природы и к вечеру вернуться в лагерь, собой у нее был лишь небольшой рюкзак, в котором находились термос и легкий перекус. Ни запасов еды, ни теплой одежды туристка в поход не брала.

Когда группа вернулась к месту сбора, Захаровой там не было. Ее ждали до вечера, но Полина так и не вышла на связь. Только тогда стало ясно, что с женщиной что-то случилось, об инциденте тут же сообщили в спасательные службы.

На поиски пропавшей вышли профессиональные спасатели МЧС из двух регионов — Башкортостана и Челябинской области, к ним присоединились добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Операция осложняется густым туманом, кроме того, в регионе уже выпал снег. Сейчас на горе Большой Иремель сильный ветер, который не только затрудняет передвижение, но и сводит на нет попытки криками привлечь внимание потерявшейся, пишет "Газета.ру".

Полина Захарова увлеклась походами в 2021 году. За это время она успела несколько раз подняться на Большой Иремель. Сестра Полины отметила, что Захарова — опытная туристка, которая "очень часто ходит в горы, и всегда все было хорошо".