Вашингтон против использования российских активов для Украины

План Европейского союза по расширенному использованию замороженных российских активов для поддержки Украины не нашел поддержки в Вашингтоне. США пока не намерены присоединяться к инициативе Брюсселя, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, американские чиновники сообщили об этом своим европейским коллегам на прошлой неделе в кулуарах встречи МВФ в Вашингтоне. США считают, что это угрожает стабильности рынка. Другой источник охарактеризовал американскую позицию как "неопределенную на данном этапе".

ЕС пытается убедить остальных членов G7 присоединиться к своему плану по использованию замороженных активов ЦБ России в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до 140 миллиардов евро для Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил еврочиновников, что Россия введет контрмеры в случае принятия Европой такого решения.