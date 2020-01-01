Трамп удивил королевскую семью нескромными вопросами о Меган Маркл

Президент США просил членов королевской семьи "посплетничать" о Меган Маркл во время своего государственного визита в Великобританию в сентябре. Казалось, президент США был в восторге от церемониального приема и государственного банкета, а также от возможности снова увидеть своего "друга" короля Чарльза. Но это не помешало ему попытаться вызнать все последние королевские сплетни.

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Лондон в 2020 году. Трамп, который в прошлом демонстрировал свою активную неприязнь к ним, публично о них не упоминал, но упомянул их имена вдали от камер. По словам королевского эксперта Тома Сайкса, президент США хотел знать последние сплетни о них и даже попросил об этом королеву Камиллу, пишет Daily Express.

Маловероятно, что члены королевской семьи стали бы говорить с президентом о Гарри и Меган. Возможно, это стало разочарованием для Трампа, который считает, что Гарри использовали, и использовали ужасно. Американский лидер уверен, что это разрушило отношения принца с семьей. Также Трамп убежден, что это причиняло боль королеве Елизавете: Меган делала вещи, которые президент США считает неуместными.