Алексей Горбунов прославился после выхода на экраны фильма "Графиня де Монсоро". В 1997-м шут Шико в его исполнении моментально свел с ума девочек, девушек, женщин и даже бабушек.

После столь удачной роли на Горбунова посыпались предложения от режиссеров. Он сыграл Галла в "Каменской", Барона в "Дикарях", директора кладбища в "12" и стал очень популярен в России. В фильмографии артиста к 2014 году было более 100 работ, он просто не сходил с наших экранов. И вдруг Алексей исчез, будто в воду канул.

На днях актеру исполнится 64 года. Горбунов, не просто уроженец Украины, он долгие годы жил на родине, окончил Киевский государственный институт театрального искусства. Кстати, профессию актера Алексей выбрал еще в старших классах и слушать не хотел протесты отца, который настоятельно советовал сыну заняться чем-то более простым и хлебным вроде ремонта холодильников.

В актерстве Горбунову сопутствовала удача. В день получения диплома театрального вуза Алексей впервые вышел на съемочную площадку. Ему сразу же досталась главная роль – в фильме "Груз без маркировки" Владимира Попкова. Таможенника Евгения Стенько в киноленте должен был сыграть Олег Меньшиков, но отказался из-за чересчур плотного графика. Горбунова утвердили без проб.

Первая роль не принесла актеру успех или хотя бы стабильную работу. В 1990-е он чудом выжил, жалел тогда, что по совету отца не научился ничего делать руками.

"В 1993-1994 годах, когда страна развалилась, я тогда и пил, и запрещенные препараты пробовал. Страшное было время – и никто не знал, как жить дальше. Если бы Владимир Михайлович не позвонил мне тогда из Москвы и не утвердил на роль шута Шико в сериале "Графиня де Монсоро", не знаю, что бы со мной было", – признавался актер в одном из интервью.

Выбравшись из ямы, в которую сам же себя и загнал, Горбунов решил не сосредотачиваться только на актерстве, стал пробовать себя в музыке — поработал диджеем на киевских радиостанциях, ведущим на украинском ТВ, организовывал крупные дискотеки, создал группу "Грусть пилота" и стал в ней фронтменом.



Алексей охотно рассказывает о себе, не утаивая самое сокровенное, но при этом отказывается даже вскользь упоминать своих жен. Известно, что в загсе артист побывал дважды. Первой женой актера была художница Светлана Лопухова, в браке родилась дочь Анастасия, однако семью сохранить не удалось. Во второй раз Горбунов связал себя узами брака с Ириной Ковалевой, родившей актеру еще одну дочь – Софию.

В 2014 году Горбунов перестал сниматься в фильмах российских режиссеров. И это был его выбор. Артиста никто не гнал из страны, он сам принял решение вернуться на Украину и оборвать все связи с людьми, которые в трудный момент пришли на помощь и вытащили Алексея с самого дна. Уже больше 10 лет Горбунов принимает участие в проектах либо на родине, либо за рубежом – якобы сотрудничал с польскими, французскими, швейцарскими кинематографистами.

В 2021 году вышел фильм "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Алексею в картине досталась эпизодическая роль украинского олигарха. А в 2025 году был анонсирован эстоно-американский проект "Ювенальный инспектор: тень над Йыхви", в котором задействован и Горбунов.

Актер неоднократно сетовал на нехватку работы и с ностальгией вспоминал былые времена. Горбунов даже публично признался, что был бы очень рад, если бы страны нашли точки соприкосновения и сели за стол переговоров. При этом не скрывает, что отправляет деньги ВСУ.