Политолог Блохин: Украина для Трампа - бремя, которое дорого обходится

Какие конкретные вопросы могут быть вынесены для обсуждения на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа? Владимир Зеленский рвется тоже принять участие в будапештской встрече - но нужен ли он там? И могут ли европейские спонсоры киевского режима создать помехи для проведения саммита?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил лектор Российского общества "Знание" Константин Блохин.

"Для Трампа Украина - это бремя, которое дорого обходится. Ему нужно освобождать руки для маневра. Кроме того, Трамп мечтает быть глобальным миротворцем. Так что он пытается стимулировать процесс решения украинского вопроса. Выйти оттуда, сохранив лицо. Сохранить лицо можно, только получив прибыль. А прибыль - это договоренности с Россией", - объяснил эксперт.

